Суд ООН отказал Украине в обеспечительных мерах для России по иску о терроризме

Международный суд ООН в Гааге отказал украинской стороне в требовании установить обеспечительные меры в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщает в среду, 19 апреля, ТАСС.

В то же время суд частично удовлетворил требование Киева о временных мерах по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Агентство передает, что Россию также призвали воздержаться от ущемления прав крымских татар.

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Рассмотрение иска Киева к России началось 6 марта. Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

Москва передала в Международный суд ООН документы, в которых выражена позиция Россия о конфликте в Донбассе. Украина также решила направить в Гаагу всю непубличную переписку с российскими властями за почти три года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Это произошло после попытки силой подавить выступления в ряде районов Донецкой и Луганской областях, вызванные насильственной сменой власти в стране. Киев полагает, что они были инспирированы Москвой. Россия отмечает, что никогда не была стороной внутриукраинского конфликта.