Президент Украины Петр Порошенко сравнил Россию с крокодилом, процитировав высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в ходе визита в Лондон. Фрагмент выступления доступен на YouTube.

«Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других". Есть одно место, где эти слова особенно актуальны: это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия», — заявил Порошенко.

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Он добавил, что Россия «никогда не наестся». «Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам», — подчеркнул украинский лидер.

27 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о попытках Москвы взорвать республику изнутри. «Как будто не о стране своей говорит, а о еже каком-то или лягушке», — написала дипломат. Ранее в тот же день Порошенко заявил, что Москва пытается рассорить украинцев: «Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией в марте и начала боевых действий в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в причастности к конфликту на юго-востоке своей территории, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.