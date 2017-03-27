Захарова сравнила слова Порошенко об Украине с описанием лягушки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о попытках Москвы взорвать республику изнутри. Об этом она написала на своей странице в Facebook в понедельник, 27 марта.

«Как будто не о стране своей говорит, а о еже каком-то или лягушке», — написала дипломат.

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Ранее в понедельник Порошенко на праздновании дня Нацгвардии заявил, что Москва пытается рассорить украинцев. «Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь», — сказал он.

Зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин в ответ на это разместил на своей странице в Facebook «рэп Украины». В произведении говорится, что страну «разъерошили, всполошили, растормошили».

Киев регулярно обвиняет Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии РФ против страны. Власти России последовательно отвергают все обвинения и подчеркивают, что не вовлечены во внутриукраинский конфликт.

