Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва пытается рассорить украинцев и взорвать страну изнутри. Об этом в понедельник, 27 марта, он сказал на праздновании дня Нацгвардии в Киевской области, сообщает УНИАН.

«Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, взорвать нас изнутри», — отметил глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что надеется в противостоянии с Россией на «выдержку и патриотизм героев Национальной гвардии».

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23 марта украинский президент назвал убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве актом терроризма со стороны России. В нападении на Вороненкова Порошенко увидел «явный почерк российских спецслужб».

Украинские власти постоянно обвиняют Россию в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в Донбассе. При этом суды в Киеве отказываются признать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не вовлечена во внутриукраинский конфликт.