Депутаты партии Порошенко в Киевсовете отказались признавать Россию оккупантом

Депутаты Киевского городского совета не смогли принять обращение к президенту страны Петру Порошенко с требованием признать Россию оккупантом. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает украинское издание «Вести».

За соответствующий документ практически в полном составе проголосовали четыре из пяти фракций: «Батькивщина», «Единство», «Самопомощь» и «Свобода». Однако депутат от пропрезидентской «Солидарности» Игорь Опадчий призвал воздержаться от радикальных мер. «Россия на данный момент — главный инвестор в нашу экономику», — заявил он. В итоге парламентарии от «Солидарности» голосование проигнорировали, в итоге за обращение выступили только 50 депутатов при необходимом минимуме в 61 голос.

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После голосования в сессионный зал ворвались неизвестные в камуфляже, представившиеся ветеранами АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе). Они заняли трибуну Киевсовета и стали скандировать «Ганьба!» [«Позор!»]. Представитель националистического объединения «Свобода» Владимир Назаренко на своей странице в Facebook сказал, что народных избранников не выпустят, пока они не проголосуют за обращение снова.

1 марта Государственная служба статистики Украины опубликовала отчет, согласно которому Россия оказалась главным инвестором в украинскую экономику. Российский бизнес вложил в Украину в прошлом году 1,67 миллиарда долларов — 38 процентов от общего объема инвестиций.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке своей территории. Москва отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.