Путин призвал задуматься о восприятии украинцев как оккупантов Донбасса

Украинские военнослужащие не должны считаться оккупантами в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами, в своей собственной стране. Вот о чем нужно думать», — сказал глава государства.

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Он заявил также, что выступает за обмен пленными по принципу «всех на всех». Эту идею озвучивал и украинский лидер Петр Порошенко, подчеркнул Путин. «Я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой "всех на всех" стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса», — отметил российский лидер.

Представители Украины и Донбасса расходятся в понимании того, кто удерживается законно, а кто — нет, поэтому единственный вариант — всех помиловать и выпустить, подчеркнул Путин.

Он также выразил сожаление в связи с низкой эффективностью переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины в «нормандском формате».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В феврале 2015-го в столице Белоруссии участниками «нормандского формата» (президенты России, Франции, Германии и Украины) были приняты минские соглашения. Это комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренности, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение местных выборов.

