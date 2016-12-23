Российский лидер назвал условия амнистии украинского режиссера Сенцова

Говорить об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму, можно будет только после того, как терроризм будет пресечен на корню. Об этом президент России Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое?» — сказал глава государства, комментируя вопрос журналиста, поинтересовавшегося условиями освобождения Сенцова из-под стражи.

Путин подчеркнул, что, если отпустить его, придется освободить от наказания других лиц, готовивших террористические акты. «Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие. Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать об актах амнистии», — заявил он.

Российский лидер добавил, что не имеет ничего против освобождения Сенцова в случае соблюдения названных им условий.

2 декабря с просьбой отпустить его к президенту обратился российский режиссер Александр Сокуров. Путин тогда подчеркнул, что Сенцов осужден не за творчество, а террористическую деятельность.

Приговор по делу украинского режиссера был вынесен 25 августа 2015 года. Он приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Как доказано в суде, Сенцов создал в Крыму подразделение запрещенного в России движения «Правый сектор». Ему вменялись в вину поджоги в Симферополе офисов организации «Русская община Крыма» и отделения партии «Единая Россия». Следствие также утверждало, что Сенцов пытался организовать взрыв памятника Ленину в Симферополе. По мнению Следственного комитета, обвиняемый действовал с целью добиться выхода полуострова из состава России.