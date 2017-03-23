Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с представителями силовых структур в связи с убийством в Киеве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, это акт терроризма со стороны России. В нападении на Вороненкова президент заметил «явный почерк российских спецслужб».

«Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», — добавил Порошенко.

С обвинениями в адрес Москвы ранее выступил Зорян Шкиряк, советник главы МВД Украины. «Я убежден в том, что это может быть и выглядеть как циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб», — говорил он. О заказном характере убийства заявляли и в руководстве киевской полиции.

Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, был убит днем 23 марта на выходе из отеля «Премьер-палац» в центре Киева, также пострадал сопровождавший его охранник. Нападавший, имя которого неизвестно, несколько раз выстрелил из пистолета и был ранен ответным огнем телохранителя. Киллер выжил, он задержан, ему оказывается медицинская помощь.