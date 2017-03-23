Появилось видео с места убийства Вороненкова

Видео: Espreso.TV

Украинский телеканал «Эспрессо» опубликовал видео с места убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Запись доступна на YouTube.

На кадрах видно, что место происшествия оцеплено. На брусчатке заметны следы крови и гильзы от патронов.

Ранее в четверг, 23 марта, начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что предполагаемый убийца Вороненкова задержан. Он был ранен телохранителем бывшего парламентария. «Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь», — сказал Крищенко.

Денис Вороненков был убит в центре Киева возле отеля «Премьер-палац». Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат Госдумы вышел из здания вместе с охранником.