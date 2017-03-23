СМИ сообщили об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Вороненкова

В центре Киева убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Убийство было совершено возле отеля «Премьер-палац». Неизвестные напали на двоих мужчин, одним из которых, как заявил украинский парламентарий Вадим Рабинович, является бывший депутат российской Госдумы.

По данным «Вестей», стрельба началась, когда Вороненков вышел из отеля вместе с охранником. По предварительной информации, оба погибли.

Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.