СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск

Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает ТАСС.

Заявление о розыске Вороненкова сделал следователь на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о заочном аресте беглого депутата. «Вороненков объявлен в международный розыск. По моему мнению, это абсолютно законно», — сказал он.

Ранее 3 марта стало известно, что в суд поступило ходатайство СКР о заочном аресте Дениса Вороненкова.

15 февраля СКР объявил Вороненкова в федеральный розыск. Следователи вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вороненков дал «очень важные» показания по делу о госизмене в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича. Экс-депутат, как утверждает Луценко, сообщил, что Янукович якобы написал два письма с просьбой ввода войск на Украину — «одно президенту РФ Владимиру Путину, второе — российской Госдуме».

Денис Вороненков был избран в Госдуму шестого созыва от КПРФ. Переизбраться в нижнюю палату парламента седьмого созыва по итогам сентябрьским выборов он не смог. Из КПРФ его исключили сразу после того, как стало известно о его втором гражданстве, сообщали в партии.