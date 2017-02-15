В Киеве рассказали о данных Вороненковым «очень важных» показаниях

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал «очень важные» показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в среду, 15 февраля, сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает РИА Новости.

По словам Луценко, Вороненков сообщил следствию, что Янукович якобы написал два письма с просьбой ввода войск на Украину — «одно президенту РФ Владимиру Путину, второе — российской Госдуме».

Показания по делу о госизмене Виктора Януковича Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) 27 января. СМИ сообщали, что парламентарий рассказал о якобы имевших место договоренностях между Януковичем и российским руководством.

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18 января была опубликована фотография письма Януковича к президенту России Владимиру Путину, датированного 1 марта 2014 года. В нем политик просит российского лидера ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Сообщалось также, что письмо находится в материалах дела в отношении бывшего украинского лидера о государственной измене с ноября 2016-го.

В декабре прошлого года суд Киева дал санкцию на задержание Януковича. О судебном процессе над ним было объявлено ранее в том же месяце.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.