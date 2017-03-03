Силовые структуры
 

Суд заочно арестовал уехавшего на Украину бывшего депутата Вороненкова

Перейти в «Мою Ленту»
Денис Вороненков
Денис Вороненков

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 миллионов рублей, передает «Интерфакс».

«Выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу, что ходатайство следствия о заочном аресте Вороненкова подлежит удовлетворению», — огласила постановление судья Юлия Сафина.

Ранее 3 марта следователь заявил на заседании суда, что бывший депутат объявлен в международный розыск.

15 февраля стало известно о федеральном розыске Вороненкова в рамках уголовного дела об афере с недвижимостью. Его обвиняют по двум статьям УК РФ: в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве. Его сообщники подготовили и подали фиктивные документы в налоговые органы, в результате чего единственный учредитель предприятия был выведен из состава акционеров. После смены руководителя компании Вороненков нашел покупателя на здание площадью полторы тысячи квадратных метров и рыночной стоимостью 127 миллионов рублей. Однако, как утверждают в СК, бывший депутат получил вознаграждение свыше 1,2 миллиона долларов за то, что новый владелец получил недвижимость по заниженной стоимости всего за 20 миллионов рублей.

В интервью украинским СМИ Вороненков сообщил о полученном им гражданстве Украины. Он утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано. Вместе с ним в Киев уехала его супруга — оперная певица Мария Максакова, также бывший депутат Госдумы из фракции «Единая Россия».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск
СК потребовал заочно арестовать бывшего депутата Вороненкова
Бастрыкин назвал причину переезда бывшего депутата Вороненкова на Украину
Последние новости
Суд заочно арестовал уехавшего на Украину бывшего депутата Вороненкова
«Уралвагонзавод» рассчитался с Альфа–банком по основному долгу
Террор-машине из «Азова» дали семь лет колонии в Белоруссии
«Короля Instagram» раскритиковали за фото подружки на столетней черепахе
Солист «Песняров» травмирован на съемках клипа
Пьяный петербуржец попытался задушить фельдшера скорой
Спасшийся в море благодаря бую российский турист рассказал о пережитом
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:08 2 марта 2017

Взлом и посадка

Монолог полицейского о борьбе с хакерами
18:57 28 февраля 2017

Массовая драка полиции с махачкалинцами попала на видео

15:37 Сегодня

СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск

13:33 21 февраля 2017

Задолжавшего зарплату строителям Восточного бизнесмена задержали во Внуково

Силовые структуры
 — 
00:13 Сегодня

След клином сошелся

Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
16:37 Сегодня

СМИ узнали о тяжелом ранении российского генерала в боях за Пальмиру

14:35 Сегодня

Главу столичной управы Перово арестовали по обвинению в мошенничестве

20:11 21 февраля 2017

Застреливший инструктора подросток оказался сторонником «Правого сектора»

Силовые структуры
 — 
00:05 25 февраля 2017

Мне хардбольно

Как играют в самую травмоопасную военно-спортивную игру
14:46 Сегодня

Эксперты рассказали о резком росте возможностей США в первом ядерном ударе

13:23 Сегодня

Опубликована первая видеозапись стрельб иранских С-300ПМУ-2 «Фаворит»

16:16 20 февраля 2017

Верховный суд запретил заключенным СИЗО хранить музыкальные инструменты

Россия
«В слове "еще" — четыре ошибки»
Стоит ли заменить ЕГЭ на другую форму экзамена
Михаил Горбачев и Владимир ПутинБесплатный завет
Пригодятся ли Путину методы Горбачева по борьбе с пьянством и санкциями
Пьяный петербуржец попытался задушить фельдшера скорой
Машины из императорского гаража покажут в Сокольниках
Михаил Пиотровский «Знайте свое место, больно вы возгордились»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — о борьбе за первосортность Петербурга
В Кремле согласились с мнением Трампа о тотальной охоте на ведьм
Сенаторы предложили уточнить диапазон дат президентских выборов
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Антон Цветов : «Политическая ситуация на Филиппинах накаляется»
Жесткие методы борьбы с наркомафией множат число врагов президента Дутерте
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Король Саудовской Аравии освоил селфи во время азиатского турне
Могерини встретили пророссийскими лозунгами в парламенте Сербии
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
Все материалы
Бывший СССР
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
В киевской маршрутке бойца АТО отправили с удостоверением к Порошенко
Террор-машине из «Азова» дали семь лет колонии в Белоруссии
Колонна проституток прошла маршем по Киеву
Порошенко обвинил кричащих «Геть!» в желании раскачать лодку
ДНР объявила Киеву о блокаде
В Киеве предложили запретить ввоз угля из России
Все материалы
Финансы
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
Из России с помощью завышения цен в 2016 году вывели 9 миллиардов рублей
Глазьев нашел в Брюсселе центр управления экономикой Украины
Министр торговли США пообещал быть агрессивным
Минэнерго Украины выступило за запрет российского угля
Александр Бирман: Будьте идеалистами — требуйте достижимого
Почему Борис Титов занялся охранниками
Минфин раскрыл новые планы по скупке валюты
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Фонд «Сколково» и РВК создадут совместный проект
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
Правительство передумало продавать настойку боярышника по рецепту
В Минсельхозе рассказали о планах нарастить производство зерна
«Альфа-банк» и «Сбербанк» реструктурировали задолженность «Интегры»
«Нафтогаз» пригрозил засудить Одесский завод за возобновление работы
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск
СМИ узнали о тяжелом ранении российского генерала в боях за Пальмиру
Главу столичной управы Перово арестовали по обвинению в мошенничестве
Эксперты рассказали о резком росте возможностей США в первом ядерном ударе
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Approximately 6 weeks estimated gestational age from conception, 8 weeks from LMPБог из пробирки
Эмбрион впервые вырастили вне утробы матери
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Хищную подводную «венерину мухоловку» показали на видео
В НАСА предложили проложить туннель до Марса
Компьютер смог обыграть профессиональных игроков в покер
НАСА спасло станцию MAVEN от столкновения со спутником Марса
Все материалы
Спорт
Битва чемпионов
РФПЛ выходит из зимней спячки самым принципиальным противостоянием последних лет
Хабиб Нурмагомедов «Если боя с Макгрегором не будет, то Хабиб сменит вес»
Отец Нурмагомедова — о предстоящем поединке сына с Тони Фергюсоном
Переигровка скандального матча по бенди завершилась без автоголов
В WADA задумались о включении кофеина в список запрещенных препаратов
«Спарте» и «Сомали» предложили опробовать «Донбасс Арену»
Австриец и американец обошли Фуркада в спринте на этапе КМ в Пхенчхане
Кержаков рассказал о реакции игроков «Зенита» на инцидент с Кокориным
Все материалы
Культура
Миллионеры из трущоб
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Логана» до «Золота»
Михаил Айзенберг: На фоне оттепели
Какие стихи писали в начале 60-х
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
Солист «Песняров» травмирован на съемках клипа
Род Стюарт извинился за видео из пустыни в стиле ИГ
У Панайотова появилась идея насчет песни для «Евровидения» в Киеве
СМИ сообщили о выписке Караченцова из НИИ Склифосовского
Все материалы
Интернет и СМИ
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
ДНР включила вещание своих и российских каналов на Украину
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки
«Кто-то выдернул интернет из розетки»
Как американцы выживали без доступа к сети
Причиной «конца интернета» стала опечатка инженера
Нырнувший в мазут и пожалевший об этом россиянин прославился в интернете
Все материалы
Ценности
Снова здорово
Что еще вернулось в моду, кроме Nokia 3310
Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Nike впервые выпустил одежду для полных женщин
Maison Margiela устроит распродажу в порнокинотеатре
Иностранный случай
История немецкой машины, переехавшей в Мексику
Lamborghini предложила кроссовки за 400 долларов
Все материалы
Путешествия
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Спасшийся в море благодаря бую российский турист рассказал о пережитом
Туроператоры заявили о падении спроса на отдых в Крыму на четверть
Из испанского ресторана за минуту сбежали 120 не оплативших счет клиентов
Туристам в Техасе предложили покататься на советском танке
Нежные снежные псы
Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Джиджи Хадид снялась для обложки первого номера арабского Vogue
«Короля Instagram» раскритиковали за фото подружки на столетней черепахе
В Палестине в возрасте 40 лет умерла предполагаемая мать 69 детей
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
Все материалы
10 опций, которые должны быть в каждой машине
Полезные штуки, которые позарез нужны каждому покупателю новой машины
BMW и суперкары: история тюнинг-ателье Hamann
Ателье Hamann — детище талантливого гонщика, ставшее синонимом качества
Редкие иномарки на испытаниях в СССР
Эксклюзивные архивные фотографии иностранных машин на тестах в СССР
Полный привод атакует
Четыре ведущих колеса — только для войны и фермеров? Почему все изменилось
Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
К спин-оффу Top Gear присоедился комик
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы