Суд заочно арестовал уехавшего на Украину бывшего депутата Вороненкова

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 миллионов рублей, передает «Интерфакс».

«Выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу, что ходатайство следствия о заочном аресте Вороненкова подлежит удовлетворению», — огласила постановление судья Юлия Сафина.

Ранее 3 марта следователь заявил на заседании суда, что бывший депутат объявлен в международный розыск.

15 февраля стало известно о федеральном розыске Вороненкова в рамках уголовного дела об афере с недвижимостью. Его обвиняют по двум статьям УК РФ: в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве. Его сообщники подготовили и подали фиктивные документы в налоговые органы, в результате чего единственный учредитель предприятия был выведен из состава акционеров. После смены руководителя компании Вороненков нашел покупателя на здание площадью полторы тысячи квадратных метров и рыночной стоимостью 127 миллионов рублей. Однако, как утверждают в СК, бывший депутат получил вознаграждение свыше 1,2 миллиона долларов за то, что новый владелец получил недвижимость по заниженной стоимости всего за 20 миллионов рублей.

В интервью украинским СМИ Вороненков сообщил о полученном им гражданстве Украины. Он утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано. Вместе с ним в Киев уехала его супруга — оперная певица Мария Максакова, также бывший депутат Госдумы из фракции «Единая Россия».