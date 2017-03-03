СК потребовал заочно арестовать бывшего депутата Вороненкова

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Ходатайство будет рассмотрено в пятницу, 3 марта, в 15:00 мск.

По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве. Его сообщники подготовили и подали фиктивные документы в налоговые органы, в результате чего единственный учредитель предприятия был выведен из состава акционеров. После смены руководителя компании Вороненков нашел покупателя на здание площадью полторы тысячи квадратных метров и рыночной стоимостью 127 миллионов рублей. Однако, как утверждают в СК, бывший депутат получил вознаграждение свыше 1,2 миллиона долларов за то, что новый владелец получил недвижимость по заниженной стоимости всего за 20 миллионов рублей.

2 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Вороненков переехал на Украину, чтобы избежать уголовного преследования.

«Мы дважды вносили в прокуратуру представление в отношении этого депутата, когда он еще имел этот статус. Два раза он проходил по организации мошеннических схем против предпринимателей», — сказал он на заседании коллегии ведомства.

СК объявил бывшего депутата в федеральный розыск. Уголовные дела в отношении соучастников преступления — девяти человек — были выделены в отдельное производство и направлены в суд. Впоследствии им были назначены различные сроки лишения свободы.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вороненков дал «очень важные» показания по делу о госизмене в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича.

В интервью украинским СМИ Вороненков сообщил о полученном им гражданстве Украины. Он утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано. Вместе с ним в Киев уехала его супруга — оперная певица Мария Максакова, также бывший депутат Госдумы из фракции «Единая Россия».