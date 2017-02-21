Зюганов рассказал о последствиях «предательского выбора» Вороненкова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, позволивший себе ряд резких заявлений в адрес российских властей, сделал «предательский выбор». Слова политика во вторник, 21 февраля, приводит ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Есть коммунисты, а есть партбилетчики. Одни предали КПСС и советскую страну, другие предали державу в трудную минуту», — отметил Зюганов.

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Лидер компартии выразил уверенность, что Вороненков еще «потужит» о том, что уехал из России на Украину. «Вы увидите это уже в ближайшее время. Никто, кто туда бежал не по воле, а по нужде, не стал счастливым человеком», — заключил он.

16 февраля в КПРФ заявили, что Вороненков автоматически перестал быть членом партии после того, как получил гражданство другого государства. При этом сам Вороненков заявлял, что никогда в ней не состоял.

15 февраля Следственный комитет объявил бывшего депутата в федеральный розыск. Следственные органы вынесли постановление о его привлечении в качестве обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

14 февраля издание «Цензор.Нет» (заблокировано в России) опубликовало интервью с Вороненковым, в котором он подтвердил получение украинского гражданства.