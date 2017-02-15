В КПРФ назвали сроки исключения коммуниста Вороненкова из партии

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков будет исключен из рядов компартии на пленуме ЦК КПРФ, который состоится в марте. Об этом заявил депутат Госдумы, зампред ЦК партии Владимир Кашин в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

«Партия специально ради него не будет сейчас собирать пленум. Он сам своим поведением себя давно исключил из наших рядов. (…) Он давно не платит взносы в партию, не посещает собрания. Де-юре он будет исключен на ближайшем пленуме», — сказал Кашин.

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В свою очередь лидер коммунистов Геннадий Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в партии разберутся в ситуации с Вороненковым. «Контрольная комиссия у нас занимается этим», — цитирует его kp.ru.

Сам Вороненков ранее в среду в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что никогда не состоял в КПРФ.

15 февраля Следственный комитет объявил бывшего депутата в федеральный розыск. Следственные органы вынесли постановление о его привлечении в качестве обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

14 февраля издание «Цензор.Нет» (заблокировано в России) опубликовало интервью с Вороненковым, в котором он подтвердил получение украинского гражданства. Бывший парламентарий утверждает, что дело в отношении него сфабриковано. Российские правосудие работает «с обвинительным уклоном», считает он.