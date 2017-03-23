Убийство Вороненкова сочли выгодным для украинских спецслужб

Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова может быть выгодно для украинских спецслужб, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Свою точку зрения он озвучил в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 23 марта.

«Я думаю, что это было бы выгодно спецслужбам Украины, для того чтобы обвинить нас в этом», — сказал парламентарий.

По его мнению, Вороненков был неинтересен им, поскольку не являлся «носителем информации, тем более секретной». «Долго его использовать украинские спецслужбы не могли. Все, что он говорил, это был бред и блеф», — отметил Чепа.

Вороненков был «непростым человеком» с огромным числом врагов, считает Чепа. «Бежал он [Вороненков] на Украину от нехорошей жизни, — считает депутат. — Проблемы у него были бы и здесь наверняка. Ему надо было идти сдаваться правоохранительным органам».

Парламентарий подчеркнул, что Вороненков пошел по пути предательства и измены. «Для предателей обычно всегда такой конец бывает», — резюмировал он.

Ранее в четверг зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что убийство бывшего российского депутата могло быть связано с его бизнесом или вопросами внутриэлитной борьбы на Украине.

Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда он вместе с охранником вышел из отеля. По имеющейся информации, нападавший ранен и задержан.

Депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Вороненков в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой переехал на Украину и получил гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. По версии следствия, бывший депутат причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.