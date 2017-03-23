В комитете Госдумы по обороне назвали версии убийства Вороненкова

Российская сторона не причастна к гибели бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева. Такую точку зрения высказал зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 23 марта.

По его мнению, можно рассматривать три версии убийства экс-парламентария. «Возможно, это связано с бизнесом, он им занимался. Возможно, с вопросами внутриэлитной борьбы на Украине», — сказал Швыткин. Он также не исключил, что «сработали националисты».

Ранее в четверг украинское издание «Вести» сообщило о гибели Вороненкова. Убийство было совершено возле отеля «Премьер-палац» на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы. Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил эту информацию, заявив, что убийство бывшего российского депутата могло быть заказным.

Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России его объявили в международный розыск. По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.