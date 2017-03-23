В полиции рассказали о ранении убившего Вороненкова стрелка

Убивший бывшего российского депутата Дениса Вороненкова в столице Украины стрелок был ранен. Об этом сообщается в четверг, 23 марта, на сайте Национальной полиции Киева.

Как отмечается, неизвестный открыл огонь, когда мужчина с охранником вышел из отеля. «В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на советника главы МВД Украины сообщает, что личность нападавшего устанавливается.

О том, что Вороненков был расстрелян в центре Киева, ранее 23 марта сообщило украинское издание «Вести». Убийство было совершено возле отеля «Премьер-палац». Начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко позднее подтвердил, что погибший — именно Вороненков.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России Вороненков был объявлен в международный розыск. По версии следствия, он причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.