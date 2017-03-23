В Госдуме заявили о смертельной опасности для Максаковой после гибели мужа

После убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова существует серьезная угроза жизни для его вдовы, оперной певицы Марии Максаковой. Такую точку зрения высказал член думского комитета по информационной политике Евгений Ревенко («Единая Россия») в эфире телеканала «Россия 24», передает издание Вести.Ru.

«Полагаю, что сейчас смертельная опасность нависла над Марией Максаковой, и это нужно понимать», — отметил Ревенко. Он также посоветовал исполнительнице просить защиты в посольстве России.

По сообщению Федерального агентства новостей, в Киеве Максакову увезли на допрос после того, как она опознала тело мужа.

Ранее в четверг стало известно, что предполагаемый убийца Вороненкова задержан и находится в больнице с ранением.

Охранник Вороненкова успел открыть огонь по нападавшему Фото: Алиса Березуцкая / AP 1 /2

Бывший депутат был убит в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл по Вороненкову стрельбу, когда тот вышел из отеля вместе с охранником.

В середине февраля Следственный комитет России объявил бывшего парламентария в федеральный розыск, ведомство намеревалось привлечь его в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В конце прошлого года Вороненков рассказывал, что получил украинское гражданство 6 декабря 2016-го, через два дня после окончания его депутатских полномочий в Госдуме. Вместе с супругой он переехал на Украину, после этого в КПРФ исключили политика из партии, а Максакову уволили из Гнесинки.