Полиция Киева установила орудие убийства Вороненкова

Убийца бывшего российского депутата Дениса Вороненкова стрелял из пистолета. Об этом сообщили в полиции Киева, передает в четверг, 23 марта, телеканал «112 Украина».

«Неизвестный на тот момент мужчина совершил несколько выстрелов в сторону людей, которые выходили из отеля в центре столицы. Ориентировочно, огнестрельным оружием, из которого стреляли, является пистолет ТТ», — заявил представитель правоохранительных органов.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта по пути на встречу с российским оппозиционером Ильей Пономаревым. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат вместе с охранником вышел из отеля. По имеющейся информации, нападавший был ранен телохранителем и задержан.

Президент Украины Петр Порошенко заметил в нападении на Вороненкова «явный почерк российских спецслужб» и назвал произошедшее актом терроризма со стороны России. В то же время зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что убийство может быть выгодно для украинских спецслужб.

Вороненков — бывший депутат Госдумы от КПРФ. В конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой он перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. По версии следствия, мужчина причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.