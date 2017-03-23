Кремль ответил на заявления о российском следе в убийстве Вороненкова

В Кремле считают абсурдными заявления о причастности Москвы к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 23 марта, передает РИА Новости.

«Какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», — сказал официальный представитель Кремля. По его мнению, случившееся подтверждает, что Киев не смог обеспечить безопасность экс-парламентария.

«Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве Вороненкова заметен «явный почерк российских спецслужб». С аналогичными обвинениями выступил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что убийство бывшего парламентария могло быть выгодно украинским спецслужбам.

Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта по пути на встречу с российским оппозиционером Ильей Пономаревым. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат вместе с охранником вышел из отеля. По имеющейся информации, нападавший был ранен телохранителем и задержан.

Денис Вороненков — бывший депутат Госдумы от КПРФ. В конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой, также экс-депутатом, переехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России был объявлен в международный розыск. По версии следствия, экс-парламентарий причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве