Журналист Шарий рассказал о желании Вороненкова стать сакральной жертвой

Убитый в Киеве бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков сам хотел стать «сакральной жертвой». Такое мнение выразил в эфире телеканала РЕН ТВ в четверг, 23 марта, украинский блогер и журналист Анатолий Шарий.

«Я могу сказать, что Вороненков сделал все, чтобы стать эталонной сакральной жертвой. Я как понимаю, он очень сильно хотел этого», — заявил Шарий.

По его словам, бывшему парламентарию «не хватало интеллекта, и он не понимал, в какие игры играет». «В интервью он озвучивал, что его хотят убить», — добавил журналист.

Вороненков был расстрелян 23 марта в центре Киева. Охранник бывшего депутата ранил стрелявшего. Мужчина задержан, ему оказывается медицинская помощь.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя убийство, заявил, что в этом деле заметен «явный почерк российских спецслужб».

Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва. Через несколько дней после окончания полномочий он вместе с женой Марией Максаковой (в прошлом — депутатом от «Единой России») перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России его подозревают в причастности к хищению здания в Москве и объявили в международный розыск.

Шарий известен как автор громких журналистских расследований, в основном по теме организованной преступности на Украине и борьбы с ней. Его материалы о «крышевании» наркоторговли Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков привели к увольнению нескольких высокопоставленных офицеров.