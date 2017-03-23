СМИ рассказали о находящемся в реанимации без сознания убийце Вороненкова

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова находится в реанимации в киевской клинической больнице №17, он без сознания. Об этом агентство УНН передает со ссылкой на источники.

Сообщается также, что охранник Вороненкова был госпитализирован в военный госпиталь.

Материалы по теме Выстрелы на бульваре Шевченко Что известно об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Ранее в четверг, 23 марта, начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что предполагаемый убийца Вороненкова задержан. Он был ранен телохранителем бывшего парламентария.

«Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь», — сказал Крищенко.

Денис Вороненков был убит в центре Киева возле отеля «Премьер-палац». Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат Госдумы вышел из здания вместе с охранником.