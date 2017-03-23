Российский МИД назвал убийство Вороненкова показательной акцией

Министерство иностранных дел России считает убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве показательной акцией. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Имеющиеся на данный момент данные позволяют предположить, что речь идет о заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции», — сказала Захарова.

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По ее словам, в Москве рассчитывают, что правоохранительные органы Украины «все-таки смогут оперативно раскрыть данное преступление, определить без политизации, на основе объективных данных его подлинных заказчиков».

В то же время после слов президента республики Петра Порошенко у России есть сомнения в возможности объективного расследования произошедшего, добавила представитель МИД. «Как его уже называют "режим-убийца", видимо, и в этот раз сделает все, чтобы никто никогда не узнал правды о том, что сегодня, 23 марта, случилось в Киеве», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ранее в четверг украинский лидер заявил, что в убийстве Вороненкова заметен «явный почерк российских спецслужб». В Кремле сочли абсурдными заявления о причастности Москвы к нападению.

Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта по пути на встречу с российским оппозиционером Ильей Пономаревым. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат вместе с охранником вышел из отеля «Премьер-палас». По имеющейся информации, нападавший был ранен телохранителем и задержан. Он находится в реанимации.