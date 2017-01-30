Киев назвал сроки слушаний по иску против России в суде ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал слушания в Международном суде ООН по иску Киева к России о якобы имевшихся нарушениях международных конвенций. Об этом он сказал в эфире программы «Подробности недели» телеканала «Интер».

«В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма, и конвенцию о запрете расовой дискриминации», — отметил Климкин.

17 января МИД России заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной нового иска в Международный суд ООН. В министерстве подчеркнули, что обращение Киева в Гаагу преследует лишь сиюминутные политические интересы.

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Днем ранее президент Украины Петр Порошенко поручил украинским дипломатам передать в Международный суд ООН новый иск против России по якобы имевшимся нарушениям конвенций по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации. В пресс-службе главы государства назвали воссоединение Крыма и России «аннексией», а также обвинили РФ в причастности к конфликту в Донбассе.

В августе Киев заявил, что в Крыму наблюдаются признаки расовой дискриминации крымских татар и украинцев.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.