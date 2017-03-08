Бывший СССР
 

Киев решил передать в Гаагу всю тайную переписку с Москвой

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Дворец Мира в Гааге — официальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда
Дворец Мира в Гааге — официальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда

Киев решил передать в Международный суд ООН всю непубличную переписку с российскими властями, которая велась с момента начала конфликта в Донбассе. Об этом сообщает газета «Европейская правда» со ссылкой на американского юриста Давида Зионца, одного из представителей украинской делегации в Гааге.

По его словам, такое решение принято для того, чтобы доказать ложность российских обвинений в том, что Киев не предоставлял Москве конкретных претензий. «Мы не хотим завалить суд кипой документов, но должны дать ответ на обвинения», — пояснил Зионц.

Рассмотрение иска Украины к России в Международном суде ООН началось 6 марта. Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

8 марта в суде заслушиваются аргумента Киева, 9 — Москвы. Сам процесс может занять гораздо больше времени: средняя продолжительность рассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.

О намерении Киева передать в Международный суд ООН данный иск против России в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко сообщили 16 января. В Москве в ответ заявили о намерении использовать в ходе слушаний все доступные средства правовой защиты.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев попытался силой подавить выступления в ряде районов Донецкой и Луганской областях, вызванные насильственной сменой власти в стране. Украинские власти полагают, что они были инспирированы Москвой.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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