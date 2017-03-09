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МИД России назвал обвинения Киева в Гааге политизированными

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МИД России прокомментировал прошедшие слушания в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины к России. Как сообщается на сайте в четверг, 9 марта, во внешнеполитическом ведомстве считают, что Киев использует процесс «для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда».

«Россия изложила свою позицию, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также изложила объективную картину ситуации на Юго-Востоке Украины и в Крыму», — уточнили в МИД. Решение суда, как отмечается, будет вынесено в ближайшее время. Точная дата не называется.

9 марта стало известно, что Россия передала в Международный суд ООН документы, в которых выражена позиция Москвы о конфликте в Донбассе. 800 страничное досье содержит материалы, подлинность которых можно подтвердить с помощью открытых источников.

Днем ранее Украина решила направить в Гаагу всю непубличную переписку с российскими властями, которая велась с момента начала конфликта в Донбассе. Американский юрист Давид Зионц, один из представителей делегации в Гааге отметил, что таким образом Украина намерена доказать ложность российских обвинений в том, что Киев не предоставлял Москве конкретных претензий.

Рассмотрение иска Украины к России в Международном суде ООН началось 6 марта. Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев попытался силой подавить выступления в ряде районов Донецкой и Луганской областях, вызванные насильственной сменой власти в стране. Украинские власти полагают, что они были инспирированы Москвой.

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