Правительство России выдвинуло министра энергетики Александра Новака, а также председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера в качестве кандидатов в совет директоров «Роснефти». Полный список кандидатов приводится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

«С учетом предложения ПАО НК "Роснефть" о целесообразности увеличения численного состава совета директоров Общества до 11 человек подписанным распоряжением утвержден новый список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров ПАО НК "Роснефть"», — говорится в документе.

В общей сложности от России выдвинуто семь кандидатов.

Новый совет директоров акционеры компании выбрали в июне, однако глава Минэнерго Александр Новак в него не вошел. Как отмечал глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр энергетики отказался от своих голосов на выборах в совет в пользу независимых директоров.

Тогда же «Роснефть» предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек.

Основным акционером «Роснефти» является «Роснефтегаз», которому принадлежит 50,00000001 процента акций НК. Еще 19,75 процента принадлежат британской BP, 19,5 процента — компании QHG Oil Ventures. Пакет в 19,5 процента акций в декабре прошлого года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Autority. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные находятся в свободном обращении.

