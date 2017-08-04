Бизнес
 

«Роснефть» в первом полугодии увеличила добычу нефти на 12 процентов

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Компания «Роснефть» опубликовала производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2017 года. По итогам шести месяцев этого года среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки (140,3 миллиона тонн н.э.), увеличившись на 10,2 процента в годовом соотношении за счет приобретения активов и развития новых проектов. Об этом говорится в сообщении компании.

Добыча жидких углеводородов выросла на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (если учитывать операционные показатели «Башнефти» с января 2016 года, рост составил 1,4 процента).

Несмотря на ограничение добычи, в первом полугодии 2017 года, компания показала позитивную динамику среднесуточной добычи жидких углеводородов по отношению к прошлому году в основном благодаря развитию новых активов, таких как «Сузун» и «Мессояханефтегаз», а также росту добычи на ряде зрелых активов, таких как «РН-Юганскнефтегаз» (+2,3 процента), «Самаранефтегаз» (+3,2 процента), «РН-Няганьнефтегаз» (+3,4 процента) и «Варьеганнефтегаз» (+2,4 процента).

Компания эффективно работает на зрелых месторождениях. В 2016 году около 80 процентов инвестиций «Роснефти» составили инвестиции в проекты разведки и добычи нефти и газа. Примерно половина этих инвестиций приходится на зрелые активы, которые позволяют компании генерировать устойчивый денежный поток и являются высококонкурентными даже в условиях низких цен на нефть.

«Роснефти» еще в прошлом году удалось переломить производственный тренд на предприятиях «Юганскнефтегаза» — своего ключевого добычного актива. В июле этого «РН-Юганскнефтегаз» продемонстрировал максимальный уровень суточной добычи нефти в истории современной России – более 184,3 тысячи тонн в сутки. Рост добычи «РН-Юганскнефтегаз» во втором квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом достиг 3,7 процента.

Основными факторами успеха здесь являются увеличение числа новых скважин, а также качественное улучшение геолого-технических мероприятий, включая применение горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта.

Во втором квартале 2017 года «Роснефть» продолжила наращивать эксплуатационное бурение: был обеспечен рост на 40,7 процента по сравнению первым кварталом 2017 года, до 3,2 миллиона метров в соответствии с установленным на год целевыми показателями.

В 2016 году компания превратилась в крупнейшего независимого производителя газа в России и вышла по добыче газа на шестое место в мире среди публичных компаний. Уже в начале следующего десятилетия «Роснефть» рассчитывает стать третьей компанией в мире. В первом полугодии 2017 года «Роснефть» укрепила лидерство по добыче газа среди российских независимых производителей. Объем добычи газа составил 34,20 миллиарда кубометров, что на 2,9 процента выше уровня первого полугодия 2016 года.

Объем эксплуатационного бурения по итогам первого полугодия 2017 года вырос на 22 процента в годовом соотношении, до 5,5 миллиона метров. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки составляет порядка 60 процентов. В первом полугодии 2017 года число новых скважин, введенных в эксплуатацию было увеличено более, чем на 15 процентов, до 1,4 тысячи единиц — по сравнению с первым полугодием 2016 года с долей горизонтальных скважин на уровне 34 процента.

Для повышения эффективности процессов добычи в ближайшие пять лет «Роснефть» планирует увеличить долю горизонтального бурения скважин, как минимум, до 40 процентов, чаще применять многостадийные гидроразрывы пласта. Благодаря развитию технологий компания рассчитывает обеспечить 98 процентов успешности геологоразведочных работ.

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