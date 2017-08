В «Роснефти» раскрыли подробности судебной тяжбы с «Системой»

В настоящее время представители АФК «Система», исчерпав законные методы борьбы, пытаются дискредитировать всю судебную систему России и оказывают неприкрытое давление на суд, рассказали «Ленте.ру» в «Роснефти».

В свою очередь представители «Башнефти» в ходе судебного разбирательства в суде Башкортостана заявили, комментируя ходатайство ответчика об отводе судьи: «Если вы недовольны башкирским правосудием — значит, вас не устраивает российское, ведь законы одни и те же».

На прошедшем в среду, 9 августа, заседании представители ответчиков назвали иск «Роснефти» «тупым», текущий судебный процесс «шоу», а состав суда — «незаконным». «Show must go on. Я выступаю для СМИ, а не для суда. Мы устали от башкирского правосудия. От нашего удаления ничего не изменится, решение будет не в нашу пользу, — заявил представитель "Системы-Инвест". — Незаконный состав не может продолжить дело, в данном суде принципы устности и гласности игнорирую».

Суд, рассмотрев ходатайство АФК «Система», отказал в отводе судье, ведущей этот процесс. Юрист «Роснефти» при этом обратил внимание на то, что ответчики не согласны с определением об отказе отвести судью и предлагают самой судье дать этому оценку.

Политолог Дмитрий Казанцев считает, что юристы ответчика «исчерпали все законные юридические методы, и сейчас пытаются все преподнести как шоу, довести до абсурда все дело и таким образом повлиять на общественное мнение».

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. Рассмотрение иска по существу началось 27 июня. Однако окончательное решение не было принято, суд объявил перерыв в заседании до 12 июля.