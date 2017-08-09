Эксперт назвал «шулерским подходом» поведение АФК «Системы» в суде

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко назвал «шулерским подходом» поведение АФК «Системы» в процессе по иску «Роснефти» и «Башнефти».

«Юристы АФК не могут предъявить никаких аргументов в суде: процесс реорганизации "Башнефти" никто не собирается разбивать на различные этапы и оценивать их законность по отдельности. Это шулерский подход, который вполне естественно не нашел понимания у судей. Что остается "Системе"? Только требовать отвода судьи и ругать последними словами башкирское правосудие, в очередной раз подтверждая, что они не приемлют цивилизованную арбитражную практику, поскольку привыкли решать проблемы «по понятиям», — говорит Олег Бондаренко.

Эксперт также отметил в сложной юридической тактике «Системы» четко прослеживающуюся тенденцию к максимальному затягиванию судебного процесса и созданию максимального общественного резонанса.

«В экспертном сообществе, — продолжает Олег Бондаренко, — ни у кого не вызывает сомнений, что адвокаты Системы ведут грязную игру, выдумывая все новые методы, позволяющие им затянуть процесс. Причем, такое ощущение, что одним из главных мотивов для них является самолюбование, стремление закрепить за собой славу профессионалов в области юридической казуистики».

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Он отметил, что к процессу «Роснефть» против «Системы» приковано всеобщее внимание, возможно, это самый громкий процесс в современной России. «И адвокаты ответчиков, безусловно, хотят сделать себе на нем имя» - заключает Олег Бондаренко.

Однако, как отмечает эксперт, юридическая компания, которая была нанята ответчиками для отстаивания их интересов в суде, может преследовать свои интересы.

«У нанятой "Системой" юридической фирмы могут быть и личные мотивы: ведь одним из ее учредителей является бывшие топ-менеджеры Роснефти Лариса Каланда и Игорь Майданник, которые болезненно переживают свой уход из «Роснефти» и постоянно пытаются умыть нос бывшим коллегам, доказав свою незаменимость», — говорит эксперт.

Таким образом, продолжает он, ко всем сложностям процесса добавляется еще и фактор личной вендетты амбициозных топ-менеджеров, которые были вынуждены покинуть «Роснефть» в 2015-16 годы.

«Насколько тактика бесконечных процессуальных уловок и ухищрений отразится на репутации ответчиков? — задается вопросом эксперт. — Ведь чем больше играют в свои странные игры адвокаты, тем меньше у нас уверенности в том, что ответчикам есть, что сказать по существу дела и как обосновать свою "безупречную юридическую позицию". Следовательно, стремление юристов затянуть процесс объективно вредило интересам ответчиков».

В то же время Олег Бондаренко подчеркивает, что на примере реорганизации «Башнефти», можно судить о недобросовестных хищнических методах управления активами, характерных для «Системы». «Не гнушаясь никакими средствами для достижения своих целей в финансовой сфере, представители АФК вряд ли будет вести себя иначе в сфере правовой. Авантюристы, беззастенчиво высасывавшие соки из Башнефти, они расплачивались за выведенные активы акциями, которые тут же приходилось гасить и занимали у башкирской компании в долг, чтобы затем списать его, закладывали и перезакладывали Башнефть, отказываясь вкладывать деньги в производство и пуская практически всю чистую прибыль на дивиденды», — говорит эксперт.

По его словам, довольно сложно представить себе, что такие люди пойдут в суд с открытым забралом. «Напротив, от них логично ожидать тактики сутяг, которые готовы к любым юридическим изощрениям, лишь бы не вести разбирательство по существу», — отметил Олег Бондаренко.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. Рассмотрение иска по существу началось 27 июня.