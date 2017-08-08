В «Роснефти» назвали дежавю ходатайство «Системы» о переносе рассмотрения дела

Представители «Роснефти» и «Башнефти» в суде прокомментировали ходатайство АФК «Система» об отложении рассмотрения дела в отношении компании. «Это злоупотребление правом и снова направлено на затягивание дела», — заявили в «Башнефти».

Ранее 8 августа АФК «Система» в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу с «Роснефтью» вновь ходатайствовала о переносе заседания на более поздний срок, сообщает ТАСС. АФК обосновала свое обращение подачей апелляции со стороны третьих лиц, ранее не допущенных к процессу. Однако суд отказался отложить заседание по этому основанию.

«Возникает некое дежавю прошлых заседаний», — прокомментировал представитель «Роснефти» ходатайство АФК «Система».

В «Роснефти» также обратились к суду с просьбой ограничить время выступления представителей сторон. «По 15 минут каждой стороне — соответствует общей практике. Представителей ответчиков все больше, они дублируют друг друга», — заявил представитель компании.

Кроме того, комментируя действия АФК в отношении «Башнефти», представитель «Роснефти» заявил, что реорганизация затевалась исключительно для выгоды АФК, которая понимала незаконность владения активом и действовала не как добросовестный и разумный акционер.

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Характер реорганизации, по словам представителя «Роснефти», обусловлен незаконным владением и недобросовестным приобретением ответчиками акций «Башнефти», которые посредством реорганизации выводили из нефтяной компании имущество и денежные средства в преддверии изъятия акций в пользу законного владельца — Российской Федерации.

Для эмиссии акций «Башнефти» совсем не нужно было лишаться своего имущества, погашать собственные акции — право на эмиссию 5,9 миллиарда штук акций было и так прямо предусмотрено уставом компании, отметил представитель «Роснефти» в суде.

Он также напомнил, что право на взыскание убытков с основного общества, причиненных дочернему обществу предусмотрено п.3 ст.6 Закона об АО, общей нормой — ст.15 ГК РФ.

Размер убытков, причиненных ответчиками, подтвержден доказательствами, представленными в материалы, в том числе заключением специалистов, отметил он.

Поскольку решение о реорганизации и ее условия были приняты и определены непосредственно АФК, соответственно доказана причинно-следственная связь между действиями ответчиков и причиненными ими убытками.

Вывод имущества и средств происходил «под циничными лозунгами «ликвидация перекрестного владения» (созданного самими же ответчиками) и «проведение реорганизации в соответствии с мировой практикой и лучшими корпоративными традициями», заявил представитель Башнефти.

Особым цинизмом он назвал вывод таких активов как «Уфаоргсинтез» и БЭСК. По словам АФК «Системы», указанные активы являлись «непрофильными» для «Башнефти», поэтому нефтехимическое предприятие (УОС) и энергетический актив (БЭСК) нужно было вывести из нефтяной компании, оставив ей только «профильные активы» в виде гостиницы, столовых, торговых помещений и других. «И этот цинизм не только в выводе указанных активов, а еще и в том, что через некоторое время УОС было продано «Башнефти» за 3,5 миллиарда», — подчеркнул он.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. Рассмотрение иска по существу началось 27 июня. Однако окончательное решение не было принято, суд объявил перерыв в заседании до 12 июля.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации. До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.