«Роснефть» уличила «Систему» в сознательном дроблении реорганизации «Башнефти»

Представитель «Роснефти» заявил в суде, что ответчик — АФК «Система» — сознательно разделяет реорганизацию «Башнефти» на этапы и пытается доказать, что каждый из этих этапов был проведен законно. Тем самым, ответчик пытается представить суду факты, не имеющие отношения к делу, сообщили в «Роснефти».

Представитель АФК, выступая в суде в среду, 19 июля, предложил дать оценку каждого отдельно взятого этап реорганизации «Башнефти». Истец с этим не согласился, назвав действия ответчика как попытку ввести суд в заблуждение.

Решения в рамках реорганизации, если их оценивать по отдельности, возможно, и не выглядели плохими, однако по совокупности действий именно они и привели к многомиллиардным убыткам «Башнефти», подчеркнул представитель «Роснефти».

«Такие процессы нуждаются в комплексной оценке. Реорганизация может восприниматься только как совокупность взаимосвязанных мероприятий, которые повлекли убытки для «Башнефти», — сообщил юрист истца. Он подчеркнул, что изучение отдельных элементов реорганизации не дает общей картины и нельзя будет оценить убытки «Башнефти».

Научно-консультативный совет при Арбитражном суде Москвы рассмотрел, можно ли затраты на выкуп акций квалифицировать в качестве убытка эмитента. Но при этом совет не учитывал, что акции были получены «Башнефтью» на определенных условиях — за акции компании «Система-Инвест, стоимостью 57,9 миллиарда рублей, а также за ранее выданные ей 36,9 миллиарда рублей займов.

Причем воспользоваться этими активами в собственных интересах «Башнефть» не смогла, поскольку, по решению АФК, погасила ими свои же акции. Таким образом, вместо активов на 94,8 миллиарда рублей компания «Башнефть» не получила ничего. Более того, в ходе ее реорганизации фактически были списаны затраты на сумму 12,5 миллиарда рублей на выкуп акций у миноритариев, несогласных с реорганизацией.

В результате реорганизации, чистые активы «Башнефти» сократились на 57,7 миллиардов рублей. Обязательства выросли более чем в 1,5 раза — на 113,6 миллиардов рублей. Сумма долгосрочных займов и кредитов увеличилась на 73,8 миллиардов рублей, коэффициент финансовой зависимости компании от заемных средств вырос на 36 процентов, а показатель соотношения займов и кредитов к собственному капиталу в указанный период вырос в 2,4 раза.

Юристы, специализирующийся в области корпоративного права, считают, что действия адвокатов АФК «Система» в судебном разбирательстве по иску «Роснефти» направлены на максимальное затягивание процесса. Для достижения этой цели они «используют любые юридические уловки и процессуальные хитрости, заявил заявил адвокат Антон Цуркану.

