Адвокат назвал абсурдными действия «Системы» в суде с «Роснефтью»

Действия адвокатов АФК «Система» в судебном разбирательстве по иску «Роснефти» направлены на максимальное затягивание процесса, причем для достижения этой цели они «используют любые юридические уловки и процессуальные хитрости». Об этом «Ленте.ру» заявил адвокат Антон Цуркану, специализирующийся в области корпоративного права.

«В экспертном сообществе ни у кого уже не вызывает сомнений, что адвокаты "Системы" ведут грязную игру, выдумывая все новые методы, позволяющие им затянуть процесс, — отметил юрист, комментируя ход разбирательства. — Причем действуют они весьма топорно. Чего стоит, например, очевидная уже для всех попытка протолкнуть в соистцы новоиспеченного акционера "Башнефти" Кислицына, который, судя по всему, аффилирован с "Системой".

Комментируя действия представителей «Системы», адвокат задается вопросом, насколько «тактика бесконечных процессуальных уловок и ухищрений» отразится на их репутации? «Ведь чем больше играют в свои странные игры адвокаты, тем меньше у нас уверенности в том, что ответчикам есть что сказать по существу дела и как обосновать свою «безупречную юридическую позицию», — отметил специалист. — Следовательно, стремление юристов затянуть процесс объективно вредит интересам ответчиков».

Адвокат также обратил внимание на заявления ответчиков о том, что их имущества более чем достаточно для исполнения решения суда по настоящему делу и что им все равно, из каких активов выплачивать возможное взыскание — мол, не обязательно было арестовывать именно те активы, которые в итоге арестовали. По словам Цуркану, тем самым представители «Системы» «подчеркивают свое наплевательское отношение к активам, которые они воспринимают исключительно как доноров». «И наложенные обеспечительные меры, и так являющиеся абсолютно нормальным с правовой точки зрения решением, были необходимы для того, чтобы не дать "Системе" предпринять какие-либо сомнительные действия со своими активами», — добавил юрист.

Таким образом, по словам адвоката, у «Системы» нет никакой «безупречной юридической позиции», о которой они говорит в СМИ, а есть «только излишняя демагогия». «Их поведение в этом процессе совершенно абсурдно с правовой точки зрения, и представляет собой издевательство и над судом, и над истцами, — добавил эксперт. — И своим заявлением о наступлении технического дефолта, сделанным в понедельник, они по всей видимости хотят добиться того, чтобы решение по данному разбирательству было не правовым, а административным».

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В свою очередь, источник, близкий к процессу, отметил, что у нанятой «Системой» юридической фирмы «Делькредере» могут быть и личные мотивы такого необъяснимого поведения: ее учредителями являются бывший вице-президент «Роснефти» по правовому обеспечению Игорь Майданник и еще один бывший топ-менеджер нефтяной компании Лариса Каланда, которая, по словам источника, до сих пор болезненно переживает свой уход из «Роснефти» и постоянно «пытается умыть нос бывшим коллегам, доказав свою незаменимость».

Кроме того, переводчица, с которой на одно из заседаний суда явился гражданин Германии Йозеф Нахманн, ходатайствовавший о привлечении в качестве третьего лица и предоставлении ему переводчика, является действующим адвокатом, самым тесным образом связанным с той самой фирмой «Делькредере», добавил источник.

«Таким образом, ко всем сложностям процесса добавляется еще и фактор личной вендетты амбициозных топ-менеджеров, вынужденных покинуть «Роснефть» в 2015-16 годы в связи с нежеланием декларировать роскошную недвижимость на Лазурном берегу Франции», — отметил собеседник.