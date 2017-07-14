Апелляционный суд назначил дату рассмотрения жалобы АФК на арест активов

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) назначил на 7 августа рассмотрение апелляционной жалобы АФК «Система» на определение нижестоящего суда, который в качестве обеспечительных мер по иску «Роснефти» на 170,6 миллиарда рублей арестовал принадлежащие корпорации акции трех компаний. Об этом в пятницу,14 июля, сообщила РИА Новости со ссылкой на представителя суда Ольгу Фомичеву.

Арбитражный суд Башкирии 23 июня по ходатайству «Роснефти» принял решение об аресте принадлежащих АФК 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций «Медси» и 90,47 процента акций БЭСК. Балансовая стоимость этих активов составляет 185 миллиардов рублей. 6 июля, рассмотрев апелляционную жалобу АФК, суд оставил в силе ранее принятое решение.

«Доводы АФК "Система" о том, что «действительная стоимость активов "Системы" (1,104 миллиарда рублей) более чем 6,5 раза превышает сумму заявленных к ней требований, чего более чем достаточно для исполнения решения суда», основаны на отчетности по МСФО, которая содержит информацию об активах всей группы АФК, включая дочерние и зависимые компании, которые не являются ответчиками по иску. Для оценки платежеспособности ответчиков должны учитываться лишь данные бухгалтерской отчетности по РСБУ», — заявил представитель «Роснефти» в суде.

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Как отметил в беседе с «Лентой.ру» доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, причин, по которым была подана и удовлетворена судом просьба об аресте активов АФК «Системы» в качестве обеспечительной меры, две. Первая и главная, по его словам, заключается в том, что, согласно отчетности АФК, по состоянию на первый квартал этого года на счетах компании — 20,5 миллиарда рублей, тогда как сумма иска составляет 170,6 миллиарда рублей.

Вторая причина, по мнению Никиты Кричевского, заключается в том, что в процессе судебного разбирательства АФК «Система» может не продать активы, а использовать в качестве обеспечения под кредиты, — тем более, что в самой компании заявляли, что работа с кредитами для нее наиболее предпочтительна.

