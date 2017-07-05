Raiffeisen Bank допустил потерю «Системой» контроля над долей в МТС

Raiffeisen Bank проанализировал последствия для АФК Система и МТС возможного проигрыша процесса по иску «Роснефти» и «Башнефти», рассмотрев три возможных сценария развития событий. Об этом сообщает ресурс Roem.ru.

Самым негативным сценарием, по мнению банка, является продажа АФК «Системой» части пакета в МТС для того, чтобы расплатиться с «Роснефтью». Вторым возможным сценарием банк считает вариант, при котором АФК возьмет средства в долг, чтобы возместить затраты по иску. Третий сценарий предполагает, что для сохранения доли МТС АФК продаст другие активы. В последнем случае, считают в банке, «Системе» придется продать почти все непубличные активы.

Аналитики банка отмечают, что в случае привлечения «Системой» долгового финансирования на сумму иска, чистый долг АФК вырастет на 170,6 миллиарда рублей. Никаких критичных последствий непосредственно для бизнеса это не вызовет, Однако возникнет риск снижения кредитного рейтинга АФК «Система», считают в Raiffeisen. Зачастую снижение рейтинга приводит к падению котировок акций компании, кроме того, кредиты в будущем окажутся доступны по менее выгодной ставке.

Если рассматривать вариант с продажей доли в МТС, то для покрытия суммы иска необходимо продать 36,6 процента акций (исходя из текущей капитализации). В таком случае у «Системы» остается 13,4 процента. Если же будут использованы свободные денежные средства, то доля «Системы» составит примерно 18 процентов.

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В этом случае результаты оператора деконсолидируются из отчетности «Системы», отмечают эксперты. Поскольку МТС является основным активом холдинга по генерируемой выручке и чистой прибыли, эти показатели самой АФК просядут пропорционально. Если пакет в МТС при продаже попадет к недружественному акционеру, появляется риск снижения дивидендных выплат, что увеличит вероятность снижение рейтинга АФК, считают аналитики

В случае если АФК «Система» решит продать другие активы, но не МТС, ей придется реализовать либо все непубличные компании, либо еще и долю в «Детском Мире». При таком сценарии, как считают эксперты, рисков для кредитных рейтингов меньше, но могут возникнуть сложности с продажей в требуемые сроки разнородных непубличных активов.

В конце июня сообщалось, что рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги АФК «Система» и ее дочерней компании МТС в список на пересмотр с возможностью понижения. Такую реакцию Fitch вызвал арест 31,76 процента акций МТС, которыми владеет АФК «Система», в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» к компании на 170,6 миллиарда рублей.