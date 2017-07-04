«Роснефть» назвала условие мирового соглашения с АФК «Система»

«Роснефть» готова к мировому соглашению в судебном споре на 170,6 миллиарда рублей с АФК «Система», если та удовлетворит материальные претензии нефтяной компании. Об этом заявил ее глава Игорь Сечин, передает Rambler News Service во вторник, 4 июля.

«На каких условиях мы готовы к мировому соглашению? На условиях "Роснефти". Наши условия сформулированы в иске», — сказал он.

Сечин также сообщил, что АФК не предлагала нефтяной компании свой вариант решения спора. «Если они хотят выйти на мировое соглашение, они должны делать конкретные предложения, а не тактические шаги, которые они предпринимают, чтобы затянуть процесс. Но мы люди серьезные — мы на провокации не ведемся», — отметил он.

В конце июня Арбитражный суд Башкирии в процессе по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей объявил перерыв до 12 июля.

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В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.

До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.