Песков прокомментировал процесс по иску «Роснефти» к АФК «Система»

В Кремле считают, что судебное разбирательство «Роснефти» и АФК «Система» не имеет отношения к инвестиционному климату в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается упомянутого судебного разбирательства, оно происходит исключительно в судебной плоскости и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране», — подчеркнул Песков.

В конце июня стало известно, что Арбитражный суд Башкирии в процессе по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей объявил перерыв до 12 июля.

В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

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В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.

До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.