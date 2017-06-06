Бизнес
 

Арбитраж разрешил увеличить сумму иска «Роснефти» к АФК «Система»

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Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил ходатайство «Роснефти» об увеличении суммы исковых требований к АФК «Система» до 170,6 миллиарда рублей, передает ТАСС.

В свою очередь министерство земельных и имущественных отношений Башкирии поддержало увеличение суммы требований со стороны основного истца.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиардов рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

Как ранее пояснял официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с уменьшением стоимости активов «Башнефти» в результате ряда реорганизаций, произведенных АФК «Система».

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.

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