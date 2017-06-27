Суд отложил до 12 июля рассмотрение дела по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Арбитражный суд Башкирии в процессе по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей объявил перерыв до 12 июля. Об этом в ходе заседания объявила судья, передает ТАСС.

«Дело откладывается до 12 июля 14:00 по местному времени», — сказала судья.

Рассмотрение дела по существу арбитраж начал во вторник, 27 июня. В ходе слушаний суд отклонил ходатайство АФК «Система» о приостановке производства по иску «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти». «Отказать ответчику в удовлетворении ходатайства о приостановлении процесса по делу до рассмотрения иска в Замоскворецком районном суде Москвы», — сказала судья.

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов заявил, что компания планирует обжаловать это решение.

Днем ранее, 26 июля, АФК «Система» сообщила о наложении ареста на принадлежащие ей 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций группы компаний «Медси» и 90,47 процента акций компании «БЭСК». Такое решение содержалось в исполнительном листе Арбитражного суда Республики Башкортостан. Кроме того, компания подтвердила получение от московского управления Федеральной службы судебных приставов постановления о возбуждении исполнительного производства.

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В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.

До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

