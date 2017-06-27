«Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

Серверы компании «Роснефть» подверглись мощной хакерской атаке. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Роснефти».

Сообщается, что компания обратилась в правоохранительные органы.

Источник газеты «Ведомости» рассказал о характере атаки. По его данным, все компьютеры в НПЗ «Башнефти», «Башнефть-Добыче» и управлении «Башнефти» «единомоментно перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry». Компьютер пользователя блокировался, за его разблокировку требовали перевести 300 долларов в биткоинах, после чего ключ обещали выслать на электронную почту.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что «Роснефть» и ее дочерние общества после атаки работают в штатном режиме, передает ТАСС.

Предыдущая атака с помощью WannaCry произошла в середине мая и носила массовый характер. Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) причинил ущерб свыше 200 тысячам пользователей в 150 странах мира. В компаниях Symantec и «Лаборатории Касперского» тогда утверждали, что к глобальной кибератаке могут быть причастны хакеры из Северной Кореи.

В конце мая СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщили, что авторы вируса, вероятно, являются выходцами из Гонконга, Тайваня или Сингапура.

В настоящее время «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» пытаются взыскать через суд 170,6 миллиарда рублей с АФК «Система» и «Система-Инвест». Такой ущерб, по подсчетам нефтяной компании, ответчики нанесли в результате реорганизации в 2014 году.

