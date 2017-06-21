АФК «Система» попросила Центробанк расследовать попытку манипуляции акциями

АФК «Система» обратилась в Банк России с просьбой провести расследование по факту попытки манипулирования акциями компании, произошедшей накануне. Об этом ТАСС заявил официальный представитель АФК Сергей Копытов.

Ранее 21 июня глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что поступившее в суд ходатайство об отзыве иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» является провокацией и подделкой, но на фоне появившейся на сайте суда информации объем сделок с акциями «Системы» составил два миллиарда рублей. При этом он отметил, что непосредственно сама АФК «Система» не продавала в этот момент свои акции.

Накануне, 20 июня, ряд СМИ со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщил о том, что «Роснефть» отказалась от претензий к АФК «Система». Поступление документов об отказе от иска «Ведомостям» подтвердили в Арбитражном суде Башкирии. На фоне новостей об отказе «Роснефти» от иска акции АФК на торгах Московской биржи выросли на 17,6 процента (до 15,365 рубля за бумагу).

Тогда же пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил ТАСС, что нефтяная компания не отказывалась от иска к АФК.

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В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков. Иск связан с уменьшением стоимости активов «Башнефти» в результате ряда реорганизаций, произведенных «Системой».

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила контрольный пакет акций «Башнефти» в рамках приватизации.