В «Роснефти» назвали провокацией ходатайство об отзыве иска к АФК «Система»

Поступившее в суд ходатайство об отзыве иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» является провокацией и подделкой, однако на фоне появившейся на сайте суда информации объем сделок с акциями «Системы» составил два миллиарда рублей. Об этом заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин, передает «Интерфакс».

«Был сфальсифицирован запрос в суд Башкирии с поддельными подписями на поддельном бланке», — сказал глава «Роснефти».

В то же время он не уточнил, кто мог бы стоять за этими действиями — ходатайством и продажами акций АФК.

Как сообщил глава «Роснефти», непосредственно сама АФК «Система» не продавала в этот момент свои акции. «Вообще сказать, продавала не она. А взаимосвязи должны выяснить другие люди», — отметил он, добавив, что материалы по этому случаю переданы в правоохранительные органы.

Ранее, 20 июня, ряд СМИ со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщил о том, что «Роснефть» отказалась от претензий к АФК «Система». Поступление документов об отказе от иска «Ведомостям» подтвердили в Арбитражном суде Башкирии. Стоимость акций «Системы» на фоне новостей об отказе «Роснефти» от иска резко выросла.

Тогда же пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил ТАСС, что нефтяная компания не отказывалась от иска к АФК.

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В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков. Иск связан с уменьшением стоимости активов «Башнефти» в результате ряда реорганизаций, произведенных «Системой».

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила контрольный пакет акций «Башнефти» в рамках приватизации.