Кремль дистанцировался от спора «Роснефти» с АФК «Система»

Президент России Владимир Путин не будет вмешиваться в спор между компанией «Роснефть» и АФК «Система». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он (спор этих двух компаний) реализуется в судебной плоскости и, конечно, президент никоим образом не может вмешиваться в этот процесс», — сказал Песков.

Он добавил, что неправильно было бы говорить о влиянии судебных тяжб «Роснефти» с АФК на инвестклимат. «Мы знаем, что компании имеют свою позицию, они отстаивают свои позиции. Если каких-то иных решений не будет найдено, то окончательный вердикт может вынести только суд», — добавил он.

Комментировать письмо членов директоров АФК «Система» к Владимиру Путину Песков не стал.

Ранее 19 июня «Коммерсантъ» сообщил о том, что независимые члены совета директоров АФК «Система» попросили президента России вмешаться в спор с «Роснефтью», которая обвиняет АФК в нанесении ущерба «Башнефти» на 170 миллиардов рублей.

14 июня Арбитражный суд Башкирии разрешил увеличить общую сумму иска «Роснефти» к АФК до 170,6 миллиарда рублей. Это требование поддержало в суде министерство земельных и имущественных отношений Башкирии.

В мае прошлого года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков. Иск связан с уменьшением стоимости активов «Башнефти» в результате ряда реорганизаций, произведенных «Системой».

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила контрольный пакет акций «Башнефти» в рамках приватизации.