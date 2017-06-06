Башкирия потребовала взыскать с АФК «Системы» 106 миллиардов рублей

Башкирии потребовала взыскать 106 миллиардов рублей в пользу «Башнефти» в рамках спора «Роснефти» и АФК «Система». Об этом заявил представитель министерства имущественных и земельных отношений республики в суде, передает РИА Новости.

Представитель регионального министерства пояснил, что правительство тоже является акционером «Башнефти» и просит привлечь его к делу. «Наши требования абсолютно идентичны требованиям истца, но по первоначальным требованиям — до увеличения иска», — уточнил чиновник.

Глава АФК «Система» Михаил Шамолин 2 июня в кулуарах ПМЭФ-2017 заявил о готовности обсуждать мировое соглашение с «Роснефтью». Ранее в тот же день глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил о возможности мирового соглашение с АФК «Система» по поводу акций «Башнефти».

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Месяц назад Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и ее дочерней компании АО «Система-Инвест». Первое заседание суда по этому делу было назначено на 6 июня.

«Мы подали иск о возврате энергетических активов. Прямые потери 106 миллиардов рублей, но если возьмем курсовые разницы, то может и 180 миллиардов рублей. Эту позицию поддерживает и правительство Башкирии, и миноритарные акционеры. Мы обязаны защищать интересы всех акционеров», — так прокомментировал ситуацию Сечин.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.