Суд признал незаконной выплату вознаграждений бывшему руководству «Башнефти»

Ленинский районный суд Уфы признал не соответствующими закону вознаграждения топ-менеджменту «Башнефти» в 2015-2019 годах, положения о которых были утверждены бывшим руководством компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение «Башнефти».
«Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора Республики Башкортостан о признании не соответствующими закону и не подлежащими применению положений "Башнефти" "О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК "Башнефть" 2015-2019 годов" и "О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО АНК "Башнефть" на 2015-2017 годы», — говорится в сообщении нефтяной компании.
Согласно документам, общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 год должен был превысить 2,2 миллиарда рублей. Помимо этого, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 миллиона рублей.
До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.
В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.