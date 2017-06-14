Суд признал незаконной выплату вознаграждений бывшему руководству «Башнефти»

Ленинский районный суд Уфы признал не соответствующими закону вознаграждения топ-менеджменту «Башнефти» в 2015-2019 годах, положения о которых были утверждены бывшим руководством компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение «Башнефти».

«Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора Республики Башкортостан о признании не соответствующими закону и не подлежащими применению положений "Башнефти" "О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК "Башнефть" 2015-2019 годов" и "О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО АНК "Башнефть" на 2015-2017 годы», — говорится в сообщении нефтяной компании.

Согласно документам, общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 год должен был превысить 2,2 миллиарда рублей. Помимо этого, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 миллиона рублей.

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До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.