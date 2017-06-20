В «Роснефти» опровергли отказ от иска к АФК «Система»

«Роснефть» не отказывалась от иска к АФК "Система" о взыскании 170,6 миллиарда рублей, заявил ТАСС пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Информацию, появившуюся во вторник, 20 июня, в картотеке арбитражных дел, он назвал недоразумением. «Мы не отказывались от иска, это какое-то недоразумение на грани фантастики. Сейчас будем разбираться», — сказал он.

Ранее 20 июня ряд СМИ со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщил, о том, что «Роснефть» отказалась от претензий к АФК «Система». Поступление документов об отказе от иска «Ведомостям» подтвердили в Арбитражном суде Башкирии. Стоимость акции «Системы» на фоне новостей об отказе «Роснефти» от иска резко выросла.

19 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не будет вмешиваться в спор между компанией «Роснефть» и АФК «Система». Ранее в тот же день «Коммерсантъ» сообщил о том, что независимые члены совета директоров АФК «Система» попросили президента России вмешаться в спор с «Роснефтью».

14 июня Арбитражный суд Башкирии разрешил увеличить общую сумму иска «Роснефти» к АФК до 170,6 миллиарда рублей. Это требование поддержало в суде министерство земельных и имущественных отношений Башкирии.

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В мае прошлого года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков. Иск связан с уменьшением стоимости активов «Башнефти» в результате ряда реорганизаций, произведенных «Системой».

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила контрольный пакет акций «Башнефти» в рамках приватизации.

