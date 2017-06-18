«Роснефть» открыла новую нефтегазовую провинцию

Нефтегазовая компания «Роснефть» в результате геологоразведочных работ на шельфе в Восточной Арктике пробурила скважину «Центрально-Ольгинская-1», отбор керна из которой показал высокое насыщение нефтью. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба предприятия.

«Полученный результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет компании "Роснефть" считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики», — говорится в пресс-релизе.

В организации отметили, что по мере продолжения буровых работ потенциал скважины увеличивается.

3 апреля «Роснефть» сообщила на своем сайте, что приступила к бурению скважины «Центрально-Ольгинская-1» на Хатангском лицензионном участке. Старт поисковому бурению дал президент России Владимир Путин в ходе телемоста с главой компании Игорем Сечиным, который находился на берегу Хатангского залива.

«Фактически, начинается работа по целой нефтегазоносной провинции, которая, даже по предварительным данным, содержит миллионы тонн условного топлива. Это — сложная, высокотехнологичная операция, так называемое горизонтальное бурение. Это — только первая скважина. Впереди огромная работа», — отметил глава государства.

Лицензия на разработку Хатангского участка была получена «Роснефтью» в ноябре 2015 года.