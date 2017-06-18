Глава Минприроды допустил открытие крупнейшей скважины на арктическом шельфе

В министерстве природных ресурсов и экологии предположили, что открытое «Роснефтью» месторождение в Восточной Арктике может оказаться крупнейшим на шельфе. Об этом в воскресенье, 18 июня, глава ведомства Сергей Донской написал в своем Facebook.

«Искренне поздравляю коллег! Уже можно говорить о существенном притоке нефти, а значит, об уникальном открытии, вполне возможно, крупнейшего месторождения на шельфе», — говорится в посте.

Донской отметил, что на Хатангском лицензионном участке использовался метод горизонтально направленного бурения, при котором специалисты заходят с суши. «Мы были уверены, что крупнейшие открытия этого года будут именно на Хатанге!» — добавил он.

Ранее в воскресенье стало известно, что на шельфе в Восточной Арктике «Роснефть» пробурила скважину «Центрально-Ольгинская-1», отбор керна из которой показал высокое насыщение нефтью. В компании отметили, что по мере продолжения буровых работ потенциал скважины увеличивается.

Лицензия на разработку Хатангского участка была получена «Роснефтью» в ноябре 2015 года.